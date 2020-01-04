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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: 700 مليون جنيه تكلفة تطوير الدلتا للصلب

السبت 04/يناير/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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علياء فوزى
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب لزيادة الطاقة الانتاجية بمقدار 250 ألف طن و تم توقيع عقد المرحلة الثانية من التطوير بطاقة انتاجية 250 ألف طن و التى تنتهي أكتوبر المقبل مشيرا إلى أن الشركة الصينية "شنغلى" المنفذة للمشروع بدأت في تصنيع المعدات ومن المتوقع وصول أول شحنة من المعدات في يناير 2020 .

جاء ذلك خلال جولة الوزير بمصانع الشركة لتفقد عمليات التشغيل التجريبي لوحدات المرحلة الأولى.

وأضاف الوزير أن اجمالى التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركة 700 مليون جنيه، بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية 10 أمثال ما هي عليه حاليًا وتأهيل وتطوير الأفران (إنتاج البيليت) بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويًا -على مرحلتين- صعودًا من 50 ألف طن سنويا.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء مسبك جديد و تم اختيار شركة هولندية من خلال مناقصة عامة لتنفيذ مشروع مسبك زهر وصلب بطاقة إنتاجية 10 ألاف طن سنويًا عوضًا عن ألف طن سنويًا يتم إنتاجها حاليًا، ومن المتوقع تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من تاريخ فتح الاعتماد وسيتم الانتهاء منه منتصف 2021.

وأشاد توفيق بجهود العاملين بالشركة ووجه بصرف مكافآت استثنائية تقديرا لجهودهم وعملهم المتواصل لتحسين أوضاع الشركة ووعدهم بالمزيد خلال الفترة المقبلة.
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