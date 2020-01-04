الحد من استهلاك الكافيين.. 5 طرق للوقاية من خطر الإجهاض

يعد الإجهاض هو فقدان الحمل بصورة تلقائية قبل الأسبوع العشرين، وتنتهي نحو 10 إلى 20% من حالات الحمل المعروفة بـ الإجهاض، ولكن من المرجح أن العدد الحقيقي أكبر، حيث أن هناك العديد من السيدات يتعرضن للإجهاض في بداية الحمل دون أن تدرك المرأة أنها حامل.





وتحدث أغلب حالات الإجهاض بسبب عدم نمو الجنين بشكل طبيعي، ويعد الإجهاض تجربة شائعةً نسبيًا، ولكن هذا لا يجعلها سهلة على الإطلاق، حيث تتعرض فيها المرأة إلى مجموعة من الأعراض الصعبة، وتمر بحالة نفسية سيئة للغاية.





وهناك العديد من طرق الوقاية التي لتجنب حدوث الإجهاض، وعادة لا يوجد ما يمكن فعله لتجنب الإجهاض، حيث يجب ببساطة التركيز على الاعتناء بنفسك وبجنينيك، بهذه الطرق:





1- ابحثي عن الرعاية الصحية خلال فترة الحمل بانتظام.





2- تجنبي عوامل الخطر المعروفة التي تؤدي إلى الإجهاض، كالتدخين وتناول الكحول، واستخدام العقاقير غير المشروعة.





3- تناولي الفيتامينات يوميًا ومن بعد الشهر الثالث إلى الشهر التاسع، وبعد الولادة.





4- الحد من تناول من الكافيين:

أوضحت دراسة حديثة مدى ارتباط تناول أكثر من اثنين من المشروبات التي تحتوي على الكافيين في اليوم بكونكِ أكثر عرضة للإجهاض.



