وفاة نجوى قاسم.. تعرف على سبب رفضها للزواج

تواصل الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم تصدر محرك بحث جوجل الشهير بعد وفاتها الخميس الماضي عن عمر يناهز 52 عاما.



ومع البحث عن ندوة قاسم عبر جوجل، نكشف سبب عدم زواجها مصرحة في أحد اللقاءات التلفزيونية أن جميع مشاريع زواجها فشلت لأسباب غريبة وهو ما شجعها الاحتفاظ باستقلاليتها التي اعتادت عليها منذ الصغر.



ووصل جثمان الإعلامية الشهيرة نجوى القاسم أمس إلى مطار رفيق الحريري في بيروت بعد خروجه من مدينة دبي في الإمارات، حيث ترك خلفه آلام ونحيب على روح مذيعة قناة العربية.



وكشفت اليوم قناة العربية عن مقطع فيديو للحظة وصول جثمان نجوى القاسم لدفنها في مسقط رأسها لبنان، وذلك بعد التأكيد الطبي بعدم وجود شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية، حيث تعرضت لنوبة قلبية مفاجئة أسفرت عن موتها.

