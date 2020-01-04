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أخبار العالم

بعد جدل واسع بشأن الدخان في السعودية.. إلزام شركات التبغ بمعالجة اختلاف النكهة

السبت 04/يناير/2020 - 03:28 م
التبغ
التبغ
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ميس رضا
أوضحت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية فى السعودية، لمعالجة ما طرأ على موضوع الدخان بعد تغيير شكل العبوة الخارجية، أنه بالإشارة إلى ما تم رصده بشأن وجود اختلاف في تجربة المستهلك لمنتجات التبغ قبل وبعد التغليف العادي (الجديد).

وتبيَّن من خلال نتائج التحليل والاختبارات التي قامتْ بها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عددٍ من منتجات التبغ، لا تتعلق باللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، ولكن قد يؤدي هذا الاختلاف إلى تغير في تجربة المستهلك.

وأكدت أنه بناءً على ذلك، فقد تم توجيه الشركات الـمصنِّعة للتبغ وإلزامها بمعالجة هذا الاختلاف وتعديل هذه السمات لتتوافق مع النكهة المعتادة لدى المستهلك، وإضافة بيانات المكونات، وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوة الخارجية في أسرع وقت مع المحافظة على التغليف العادي (الجديد).

كما تم توجيه الشركات ووكلائها بالتواصل مع المستهلكين بشكل مباشر من خلال مراكز اتصال مخصصة؛ لاستقبال شكاوى وملاحظات المستهلك ومعالجتها تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار.
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