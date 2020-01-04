بـ الروب | عائشة بن أحمد تتألق بـ إطلالة مختلفة تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بـ إطلالة جديدة.



وظهرت بها عائشة بن أحمد، بـ روب أنيق باللون الروز المطعم بالورود الأنيقة التى تبرز عن جمالها .



وقامت عائشة برفع شعرها الذهبى مع ترك القليل من الخصلات المتطايرة التى تبرز عن جمال ملامحها.



ومن الناحية الجمالية أعتمدت على اللون البنى للعيون مع الرموش السوداء التى تبرز جمال عيونها ووضعت أحمر للشفاه باللون الروز.



ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات واكتفت بإطلالتها البسيطة الجميلة.