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رياضة

جمال الغندور يكشف حقيقة إيقاف طارق سامي حكم لقاء الزمالك وأسوان

السبت 04/يناير/2020 - 05:04 م
منتصر الرفاعى - يسرى غازى
أكد الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بإيقاف الحكم طارق سامى أو أى حكم آخر.

وأشار الغندور إلى أن أي عقوبات على الحكام إن وجدت لا يتم الإعلان عنها وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم في هذا الشأن.

وأثار طارق سامى حكم لقاء الزمالك وأسوان جدلا كبيرا بفضل قراراته التحكيمية فيما يتعلق بواقعة طرد طارق حامد لاعب وسط الزمالك وإلغاء هدف لمحمود علاء وعدم احتسابه ركلتي جزاء للزمالك وأسوان .

وفاز الزمالك على أسوان بهدفى مصطفى محمد وأحمد مصطفى زيزو فى الجولة الـ11 للدوري .

وطالب مجلس الزمالك اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب لباقى مبارياته فى الدوري رافضا التعامل مع لجنة جمال الغندور بدعوى تغاضي الحكام عن احتساب أهداف وركلات جزاء صحيحة للفريق الأبيض.
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