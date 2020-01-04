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أخبار البلد

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية كاملة بالبحر المتوسط ..صور

السبت 04/يناير/2020 - 05:12 م
القوات البحرية تنفذ
القوات البحرية تنفذ عملية برمائية كاملة بالبحر المتوسط
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محمد ابراهيم
قامت القوات البحرية بتنفيذ عملية برمائيه كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية والتي شملت الفرقاطات طراز (جو ويند) و طراز (بيرى) ولنشات صواريخ طراز (سليمان عزت)، إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209) وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية.

و شهد التدريب اشتراك القوات الجوية والذي جاء متمثلا في اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز( كاموف) وطائرات ( الأباتشي ) وطائرات (f-16)، إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك)، في ظل وقاية من عناصر الدفاع الجوي واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

وتميز التدريب بالتنوع في أساليب القتال، مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث التخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة والذي عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الاستراتيجيى والتعبوي والتكتيكي، والذي يتطلب تنسيقات على كافة المستويات .

كما شهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز (SH-2G ) بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات، في إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغوصات.
وقد شهد التدريب بالبحر، الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .
القوات البحرية تنفذ عملية برمائية كاملة بالبحر المتوسط ..صور
القوات البحرية تنفذ عملية برمائية كاملة بالبحر المتوسط ..صور
القوات البحرية تنفذ عملية برمائية كاملة بالبحر المتوسط ..صور
القوات البحرية تنفذ عملية برمائية كاملة بالبحر المتوسط ..صور
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