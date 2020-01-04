بـ توب وروج أحمر.. هنا الزاهد بـ إطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بـ إطلالة جريئة وجميلة
وظهرت بها هنا الزاهد بتوب أنيق باللون الأسود وبدون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية أعتمدت فى الماكياج على الماسكارا للعيون مع أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال أنوثتها.
وتركت شعرها الذهبى الكيرلى منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة.
ولم ىتتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات وأكتفت بوضع سلسلة أنيقة حول الرقبة باللون الذهبى
وظهرت بها هنا الزاهد بتوب أنيق باللون الأسود وبدون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية أعتمدت فى الماكياج على الماسكارا للعيون مع أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال أنوثتها.
وتركت شعرها الذهبى الكيرلى منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة.
ولم ىتتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات وأكتفت بوضع سلسلة أنيقة حول الرقبة باللون الذهبى