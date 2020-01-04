شتوي وبيدفي..مشروب الهوت سيدر بالتفاح

نجد بعض المشروبات في الكافيهات التي نعشقها ولكن لانعرف جيدا الطريقة ولذلك نقدم لكي المشروب الشتوي الهوت سيدر بالتفاح
المقادير
* عدد 2 حبة من القرنفل
* 2 عود قرفة خشب
* علبة من عصير التفاح بدون سكر
ويمكن استبدالها بمعلقتين كبار من مسحوق التفاح البودر المذاب..مع كوب ونصف من الماء
الطريقة
* قومى بإفراغ عصير التفاح فى وعاء ووضعه على النار حتى يبدأ بالغليان
او اذابة المسحوق البودر في الماء
* ضعى القرنفل وعود القرفة علي عصير التفاح المغلى واتركيهم مع بعض علي النار دقيقتين او ثلاث
اسكبي العصير بالقرفة في كوب وتناولية ساخنا
المقادير
* عدد 2 حبة من القرنفل
* 2 عود قرفة خشب
* علبة من عصير التفاح بدون سكر
ويمكن استبدالها بمعلقتين كبار من مسحوق التفاح البودر المذاب..مع كوب ونصف من الماء
الطريقة
* قومى بإفراغ عصير التفاح فى وعاء ووضعه على النار حتى يبدأ بالغليان
او اذابة المسحوق البودر في الماء
* ضعى القرنفل وعود القرفة علي عصير التفاح المغلى واتركيهم مع بعض علي النار دقيقتين او ثلاث
اسكبي العصير بالقرفة في كوب وتناولية ساخنا