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مرأة

شتوي وبيدفي..مشروب الهوت سيدر بالتفاح

السبت 04/يناير/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نجد بعض المشروبات في الكافيهات التي نعشقها ولكن لانعرف جيدا الطريقة ولذلك نقدم لكي المشروب الشتوي الهوت سيدر بالتفاح

المقادير

* عدد 2 حبة من القرنفل

* 2 عود قرفة خشب

* علبة من عصير التفاح بدون سكر
ويمكن استبدالها بمعلقتين كبار من مسحوق التفاح البودر المذاب..مع كوب ونصف من الماء

الطريقة

* قومى بإفراغ عصير التفاح فى وعاء ووضعه على النار حتى يبدأ بالغليان
او اذابة المسحوق البودر في الماء

* ضعى القرنفل وعود القرفة علي عصير التفاح المغلى واتركيهم مع بعض علي النار دقيقتين او ثلاث
اسكبي العصير بالقرفة في كوب وتناولية ساخنا
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