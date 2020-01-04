شتوي وبيدفي..مشروب الهوت سيدر بالتفاح

نجد بعض المشروبات في الكافيهات التي نعشقها ولكن لانعرف جيدا الطريقة ولذلك نقدم لكي المشروب الشتوي الهوت سيدر بالتفاح



المقادير



* عدد 2 حبة من القرنفل



* 2 عود قرفة خشب



* علبة من عصير التفاح بدون سكر

ويمكن استبدالها بمعلقتين كبار من مسحوق التفاح البودر المذاب..مع كوب ونصف من الماء



الطريقة



* قومى بإفراغ عصير التفاح فى وعاء ووضعه على النار حتى يبدأ بالغليان

او اذابة المسحوق البودر في الماء



* ضعى القرنفل وعود القرفة علي عصير التفاح المغلى واتركيهم مع بعض علي النار دقيقتين او ثلاث

اسكبي العصير بالقرفة في كوب وتناولية ساخنا