ما هي وصية قاسم سليماني لزوجته؟.. حدد فيها مكان قبره

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن ورقة قيل إنا وصية قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني لزوجته، قبل اغتياله.



وجاء في وصية قاسم سليماني "زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان... محمود (نجل سليماني) يعرف ذلك، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني وليس أي كليشيهات أخرى".



كانت هيئة الحشد الشعبي العراقي نشرت أمس شهادة وفاة أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي اغتيل مع سليماني خلال الضربة أمريكية بالقرب من مطار بغداد، وأرفقت شهادة الوفاة بعبارة قال الحشد إنها تعكس وصية المهندس بأن يسجل في هذه الشهادة كـ"متطوع في الحشد".



وأسفرت غارة أمريكية عن مقتل قاسم سليماني وعدد من قيادات ميليشيا الحشد الشعبي في العراق.