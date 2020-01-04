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حوادث

قتل 3 أشخاص.. إحالة أوراق عامل بنجع حمادي إلى فضيلة المفتي

السبت 04/يناير/2020 - 08:13 م
مجمع محاكم نجع حمادي
مجمع محاكم نجع حمادي
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يوسف رجب
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي، في قضية قتل 3 شباب وإصابة آخر بطلقات نارية في قرية بركة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، و عضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، و حسني محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي ، و محمد وزيري وأسامة الأمير.

ترجع وقائع القضية إلى 23 أبريل 2017، عندما تلقت أجهزة الأمن بمركز شرطة نجع حمادي بلاغًا بمقتل محمد حشمت فهمي 19 عامًا، و محمود محمد أحمد مرسي 28 عامًا، وشقيقه علي، وإصابة محمد عبادة محمد، 20 عامًا، بطلقات نارية.

وتبين من تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة عزالدين. م 23 سنه، سائق، و محمد. ع 17 سنه، طالب، و”محمد. ر ١٨ سنه، طالب، ومحمد.ع.ع 23 سنه، عامل، حيث أطلق المتهم الأول النيران على المجني عليهم، في وجود باقي المتهمين بمكان الجريمة، بعد خلافات بين المجنى عليه الأول و المتهم الأول تطورت إلى تدخل أطراف آخرين، تم قتلهم بنيران عشوائية أثناء محاولة هروب المتهم و شركائه.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين، فتم إخلاء سبيلهم بكفالة مالية من سراي النيابة، و سجلت القضية برقم 16584 لسنة 2017 جنايات نجع حمادي، وقيدت برقم 2231 لسنة 2017 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي قررت إحالة أوراق المتهم الأول لفضيلة المفتي، وتحديد جلسة ٢ فبراير ٢٠٢٠ للنطق بالحكم و نظر محاكمة باقي المتهمين.
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