بعد تنازل الضحية.. إخلاء سبيل المتهمين في التحرش الجماعي بـ المنصورة



وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية الفتاتين بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهرهما خلال سيرهما بشارع الجمهورية وتعرضهما للتحرش على يد العشرات من الشباب وهما "ز.ع"، 20 عاما طالبة بمعهد هندسة السلاب ومقيمة بمركز الكردي، بالدقهلية وصديقتها "م. م"، 20 عاما، طالبة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، وحررتا محضرا بالواقعة بقسم شرطة أول المنصورة.



وألقي القبض على 7 متهمين في الواقعة بينهم 4 طلاب "18 عاما" وطالبان "20 عاما" وماسح أحذية "20 عاما"، وعرضوا على النيابة العامة التي قررت اخلاء سبيلهم بضمان محل اقامتهم.

قرر المستشار إيهاب عطوة رئيس نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الاول لنيابات جنوب المنصورة، إخلاء سبيل 7 متهمين في واقعة التحرش بفتاتين بشارع الجمهورية ليلة راس السنة بضمان محل اقامتهمواستمعت النيابة العامة لأقوال الفتاتين بعدما تم عمل طابور عرض للمتهمين امام الفتاتين .واكدت الفتاتان ان جميع المقبوض عليهم لم يتعرضوا لهما بل كانوا يحاولون الدفاع عنهما وابعاد تجمعات الشباب وانهما لا تعلما من قام بمحاولة التحرش بهما نظرا للعدد الكبير من الشباب الذي تدافع حولهما.واستمعت النيابة العامة اليوم لأقوال عدد من أصحاب المحلات التجارية المتواجدين بالمنطقة من شهود الواقعة.وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر ورصد قسم المساعدات الفنية للمقاطع التى تظهر واقعة تحرش جماعي بفتاتين بشارع الجمهورية بالقرب من بوابة جامعة المنصورة ليلة رأس السنة الميلادية.وكلف مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، يضم ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، ومباحث قسم أول المنصورة بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام، وجرى التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لتحديد الجناة في واقعة التحرش وكذلك الكشف عن هوية الفتاة ضحية الواقعة.