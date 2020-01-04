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رياضة

بيدرو يقود العين الإماراتي لمدة موسم ونصف

السبت 04/يناير/2020 - 09:11 م
بيدرو مانويل يقود
بيدرو مانويل يقود العين رسميا
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ريهام بكير
أعلن نادي العين الإماراتي، تعاقده مع المدرب البرتغالي إيمانويل بيدرو لتولي قيادة الفريق فنيا ، لمدة موسم ونصف، وذلك بحضور مطر الدرمكي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم.

وسبق للمدرب البرتغالي خوض تجربة ناجحة مع فريق التعاون، حيث قاده إلى التتويج بلقب كأس الملك الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

ويحل الفريق العيناوي في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، برصيد 21 نقطة، وذلك بعد مرور 12 جولة من المسابقة، كما تنتظره مباراة الملحق الآسيوي المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2020.
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