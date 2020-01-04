بيدرو يقود العين الإماراتي لمدة موسم ونصف

أعلن نادي العين الإماراتي، تعاقده مع المدرب البرتغالي إيمانويل بيدرو لتولي قيادة الفريق فنيا ، لمدة موسم ونصف، وذلك بحضور مطر الدرمكي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم.



وسبق للمدرب البرتغالي خوض تجربة ناجحة مع فريق التعاون، حيث قاده إلى التتويج بلقب كأس الملك الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.



ويحل الفريق العيناوي في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، برصيد 21 نقطة، وذلك بعد مرور 12 جولة من المسابقة، كما تنتظره مباراة الملحق الآسيوي المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2020.