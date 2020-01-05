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محافظات

أوقاف شمال سيناء: الاستفادة من خريجي المركز الثقافي الإسلامي لنشر الدعوة الصحيحة

الأحد 05/يناير/2020 - 03:57 ص
إنهاء امتحانات المركز
إنهاء امتحانات المركز الثقافي الإسلامي بشمال سيناء
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احمد صالح
انتهت امتحانات المركز الثقافى الاسلامى فرع بئر العبد، السبت، حيث أدى طلاب سنة اولى مادة العقيدة الإسلامية وهى المادة الرابعة على التوالى لامتحانات الترم الاول الدراسى بالمركز الاسلامى التابع لوزارة الأوقاف، على مستوى الجمهورية ، ومديرية أوقاف شمال سيناء على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور إسلام أحمد عبد اللطيف عميد المركز فى بئر العبد، إن عدد الدارسين هذا العام فى القسم الاول 45 طالبا موزعين على 4 لجان امتحانات، وفي العريش 50 مناسبا موزعين علي 5 لجان .

وأضاف الشيخ الشحات مجاهد مدير المركز أن الامتحانات مقسمة على 6 أيام لسنة أولى ومثلها لسنة ثانية، الترم الاول، بعد الانتهاء من أداء المحاضرات وتوزيع الكتب الدراسية التى تشرف عليها مديرية أوقاف شمال سيناء.

وقال الدكتور امين عبد الواجد وكيل وزارة الاوقاف بشمال سيناء ،ان هناك اهتمام من وزارة الأوقاف بالمركز الثقافى الاسلامى، وتم تذليل العقبات امام المنتسبين، مشيرا الي انه تم مراعاة الوسيطة فى مفهوم الدين الاسلامى من خلال تاليف الكتب الدراسية والمواد التى خصصت للعامين الاول والثانى، بشكل دقيق لتخريج اجيال على قدر من الاستيعاب والفهم للتعاليم الاسلامية الصحيحة السمحة، سواء كتب التفسير او الفقية والاسرائيليات والقضايا المعاصرة.

وأضاف عبد الواجد أن هناك اتجاها للاستفادة من الدارسين بعد التخرج لنشر الدعوة الاسلامية الصحيحة على مستوى الجمهورية ووضع الخطة السليمة والموضوعية لذلك.

يشار الى انه تم افتتاح 3 مراكز ثقافية إسلامية فى العريش وبئر العبد ووسط سيناء،العام الماضى ، مدة الدراسة بها عامين، يحصل الدارس على شهادة معهد ثقافى اسلامى تابع لوزارة الاوقاف.
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