الانتماءات.. جمال حمزة يكشف أسباب هجوم الإعلام والصحافة على الزمالك

كشف جمال حمزة لاعب الزمالك السابق عن أسباب هجوم الإعلام والصحافة على نادي الزمالك وتجنب الأندية الأخرى خلال فترة تواجده في القلعة البيضاء.



وأضاف خلال لقائه بفضائية "تايم سبورت"، أن وسائل الإعلام يتواجد بها انتماءات كروية شديدة تنتمي إلى النادي الأهلي دون مراعاة الأندية الأخرى.



وأكد جمال حمزة أن قيمة رعاية أندية قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، لاتقارن معلقا :" الاهل لو بياخد مية الزمالك عشرة، وكانت الأهرام مسئولة الرعاية في ذلك الوقت.



وتابع: "بعض الصحف ووسائل الإعلام كانت تهاجم بعض لاعبي الزمالك من أجل سقوطه، مشيرا إلى أن نادي الزمالك تراجع المركز الـ12 من بطولة الدوري الممتاز في أحد المواسم بسبب تلك الهجمات.