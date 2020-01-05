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مرأة

بـ 10 جنيهات .. اصنعي كريم لفرد الشعر بدون مواد كيماوية

الأحد 05/يناير/2020 - 08:04 ص
ب 10 جنية أصنعي كريم
ب 10 جنية أصنعي كريم لفرد الشعر بدون مواد كيماوية
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أسماء عبد الحفيظ
لا تضيعي الكثير من الوقت في الكوافير من أجل العناية بشعرك، يمكنك الآن أن تقومي بها في البيت.. قدمت رضوى الشربيني وصفات لفرد وتنعيم شعرك غير مكلفة ولا يحتاج تحضيرها إلى وقت طويل، بالإضافة إلى أن مكوناتها طبيعية مفيدة للشعر.

كريم فرد الشعر

تحتوي معظم كريمات فرد الشعر على مواد كيماوية تتسبب في تدمير الشعر، لذلك قدمت رضوى الشربيني طريقة عمل كريم لفرد الشعر من مكونات طبيعية.

المكونات:
نشا، عسل، وزيت زيتون

طريقة الاستخدام:
اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي، ثم وزعيه على شعر نظيف وجاف.
غطي الشعر من الجذور وحتى الأطراف بالكريم، واتركيه على الشعر لمدة ساعة، ثم اغسليه جيدا بالشامبو والبلسم.

ملحوظة: للوصول للقوام الكريمي المثالي ضعي لكل 4 ملاعق نشا، ملعقتين عسل، وملعقة زيت زيتون.
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