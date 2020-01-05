بسبب تشابك الأشلاء.. جثتا سليماني والمهندس تطوفان العراق وإيران.. فيديو

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ورود ‌پیکر مطهر سردار سپهبد شهید سلیمانی و شهید «ابومهدی المهندس» و همرزمانشان به اهواز

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عکس: حسین مرصادی pic.twitter.com/sQYj5VQzMU — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 5, 2020

ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية أن جثة كل من اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، وأبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي العراقي وصلتا إلى إيران.ونقلت عن الموقع الرسمي للحشد الشعبي، إن جثة المهندس نقلت إلى إيران لإجراء اختبار الحمض النووي عليها.وأضافت أن جثمان المهندس سيدفن في مقبرة وداي السلام بالنجف بعد إجراء فحص الحمض النووي (DNA).وذكر الحشد أن تشابك الاشلاء بين جثمان المهندس مع شهيد آخر من الحشد مع جثمان قاسم سليماني ومرافقيه استدعى إجراء الفحص لأجسادهم في العاصمة الإيرانية طهران بعدما تحولت إلى أشلاء من شدة تفجر الصاروخ الأمريكي الغادر ليل الجمعة.وأكد البيان أن عملية فحص الحمض النووي بين الجثث سيستغرق أياما قبل العودة إلى العراق لإجراء عملية دفن جثمان المهندس في مقبرة وادي السلام استنادا الى وصيته".وكان سليماني، طلب من زوجته في وصيته أن يدفن في مقبرة بسيطة في كرمان مكتوبا عليها عبارة "الجندي قاسم سليمانى" من دون عبارات منمقة.وكانت جنازة المقتولين في الهجوم الأمريكي، شيعت في النجف من ثم نقلت الجثامين إلى مطار طهران.وأوضحت إرنا أنه وفقا لما هو مقرر، ستشيع جنازة القياديين في الثامنة صباحا بتوقيت طهران من ميدان مولوي في الأحواز، ثم مشهد.