AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع سائق وإصابة 6 آخرين في حوادث سير متفرقة بسوهاج

الأحد 05/يناير/2020 - 09:05 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
Advertisements
خالد رياض
شهدت سوهاج صباح اليوم وقوع ٣ حوادث متفرقة على الطريقين الزراعي والصحراوي الشرقي دائرة مركز دار السلام وأخميم، أسفروا عن مصرع سائق وإصابة ٦ آخرين.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد أثناء سير سيارة "نقل" قيادة "أبو زيد. ب. ا" ٣٥ عاما سائق ويقيم دفلت كفر الشيخ، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر واصطدم بسيارة ملاكي قيادة "سراج الدين. ا. ع" ٢٥ عاما سائق ويقيم بناحية أولاد يحيى الحاجر.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى، وإصابة قائد السيارة الثانية بكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

كما ورد بلاغ عن حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أولاد يحيى بدار السلام، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من ضاحي عبد الرحمن، ٣٠ عاما باشتباه كسر بالساق اليمنى، وعلي أحمد، ٢٧ عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وصلاح البدري 32 عاما مصابا باشتباه كسر بالساق اليمني نقلهم لمستشفي دار السلام وتحويلهم الى مستشفى سوهاج الجامعي.

وشهد طريق البحر الأحمر حادث انقلاب سيارة ربع بمنطقة الكيلو ٢٠ دائرة مركز أخميم، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من مختار محروس، 33 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساقين، حسن محمد، ٢٢ عاما سوهاج باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهما مستشفى سوهاج الجامعي.

وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بحوادث متفرقة فى البحيرة

اخبار الحوادث.. مصرع شخصين وإصابة 26 في حوادث بـ أبوقرقاص والبحيرة.. إصابة اثنين فى تصادم بـ شارع في زفتي

مصرع سائق وإصابة 3 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

مصرع ربة منزل وابنتها وإصابة 2 في تصادم بسوهاج

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بدار السلام فى سوهاج

مصرع شخصين وإصابة 11 بينهم 3 أطفال في حوادث متفرقة ببني سويف

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز: شخص واحد كان بمقدوره إنقاذ سليماني من الاغتيال

بعد تتويج النصر السعودي بالسوبر للمرة الـ 44.. مغردون يطلقون #شخبار_البطل

غياب حامد وساسي .. التشكيل المتوقع للزمالك أمام طنطا

بسبب تشابك الأشلاء.. جثتا سليماني والمهندس تطوفان العراق وإيران.. فيديو

اليابان تشدد إجراءات الهجرة بعد هروب كارلوس غصن

قتل القتيل ومشي في جنازته| وثائق رسمية: هذا العراقي سلم الإيرانيين لـ أمريكا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج 7 مشاكل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل على الريق؟

تقرير مفصل عن مميزات وعيوب تويوتا كورولا toyota corolla 2020 وأسعارها بعد الخصم.. صور

هل يتشكل الجن في صورة إنسان؟.. إمام مسجد قباء يحسم الجدل