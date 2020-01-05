مصرع سائق وإصابة 6 آخرين في حوادث سير متفرقة بسوهاج

شهدت سوهاج صباح اليوم وقوع ٣ حوادث متفرقة على الطريقين الزراعي والصحراوي الشرقي دائرة مركز دار السلام وأخميم، أسفروا عن مصرع سائق وإصابة ٦ آخرين.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد أثناء سير سيارة "نقل" قيادة "أبو زيد. ب. ا" ٣٥ عاما سائق ويقيم دفلت كفر الشيخ، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر واصطدم بسيارة ملاكي قيادة "سراج الدين. ا. ع" ٢٥ عاما سائق ويقيم بناحية أولاد يحيى الحاجر.



نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى، وإصابة قائد السيارة الثانية بكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.



كما ورد بلاغ عن حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أولاد يحيى بدار السلام، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من ضاحي عبد الرحمن، ٣٠ عاما باشتباه كسر بالساق اليمنى، وعلي أحمد، ٢٧ عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وصلاح البدري 32 عاما مصابا باشتباه كسر بالساق اليمني نقلهم لمستشفي دار السلام وتحويلهم الى مستشفى سوهاج الجامعي.



وشهد طريق البحر الأحمر حادث انقلاب سيارة ربع بمنطقة الكيلو ٢٠ دائرة مركز أخميم، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من مختار محروس، 33 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساقين، حسن محمد، ٢٢ عاما سوهاج باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهما مستشفى سوهاج الجامعي.



وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



