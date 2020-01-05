نصف مليون مقدمًا.. هكذا عاقبت محكمة سعودية أبا هاربا من طليقته و9 أولاد

قررت محكمة سعودية، أن تدين رجلا سعوديا بحق ما ارتكبه ضد زوجته السابقة، التي تعرضت بسببه إلى معاناة كبيرة، بعدما تركها بأولاده وأولادها التسعة، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.



وتنتهي القصة بحكم محكمة على مواطن بعد أن طلق زوجته وله منها 9 أولاد، رافضًا الإنفاق عليهم، وذلك بإلزامه بتنفيذ الحكم الصادر عن إحدى محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة، والدفع الفوري.



وأصدرت المحكمة حكمًا يلزم الأب بدفع النفقات الماضية وذلك بمقدار نصف مليون ريال، تشمل قيمة سيارة لقضاء حاجاتهم الضرورية، فيما قدر قاضي الأحوال الشخصية النفقة المستقبلية بـ1000 ريال شهريًا لكل فرد من الأبناء، إضافة إلى 30 ألف ريال مقدار أجرة السكن لمدة عام، وهو ما سيجعل الأب ينفق شهريًا نحو 10 آلاف ريال على أسرته التي حاول التملص منها.



وكانت المواطنة قد تقدمت إلى محكمة الأحوال الشخصية بدعوى نفقة ضد زوجها السابق بأنه طلقها ولا ينفق على أولادهما الـ9، وهي من تتكبد عناء الإنفاق منذ سنوات، مطالبة بنفقة عن الفترة الماضية ونفقة مستقبلية، وأجرة السكن وسيارة تقضي بها حاجات الأسرة.



المدعى عليه من جانبه، تجاهل حضور جلسة المحاكمة رغم تأكيد تبليغه من المحكمة، وعندما حضر في جلسة لاحقة أنكر عدم إنفاقه على أولاده، لكنه لم يورد بينة على ذلك عندما طالبه القاضي بذلك.



وأكسبت محكمة التنفيذ الحكم إلزامية وقوة نفاذ بأن أصدرت قرارها الملزم للمنفذ ضده بتسديد مبلغ 500 ألف ريال لطليقته وأولادهما، على أن ينفذ الحكم كاملا خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، وفي حال امتنع، طُبقت عليه الإجراءات والعقوبات النظامية.

