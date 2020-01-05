عائلة تعيسة الحظ تعثر على ثعبان داخل فرن المطبخ.. شاهد ما حدث

أصيبت عائلة أمريكية من ولاية "نورث كارولينا" بحالة من الصدمة عقب العثور على "ثعبان" داخل فرن المطبخ أثناء إعداد وجبة العشاء.



وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحة أن الزوجين "آمبر" و"روبرت هيلم" كان يخططان لتحضير البيتزا على العشاء، وقاما بالفعل بتسخين الفرن قبيل وضع فطيرة البيتزا بداخله.



ونقلت الصحيفة عن الزوجة قولها إنه بعد مضي نحو 10 دقائق على ذلك بدأت تصدر أدخنة ورائحة كريهة من الفرن، ولم تكن تدري السبب وراء ذلك في البداية، وطالبت طفليها بالابتعاد عن فرن المطبخ تمامًا، وعندما ألقت نظرة داخله اكتشفت وجود الثعبان ميتًا، ولم تكن تصدق عينيها في البداية، وقررت في أعقاب ذلك اصطحاب طفليها لتناول العشاء في أحد المطاعم، في حين ظل زوجها بالمنزل كي يحاول إيجاد طريقة للتعامل مع هذه المفاجأة الكارثية.



وقال الزوج في تصريح لوسائل إعلام محلية إنه قام بتنظيف الفرن بعد إخراج الثعبان منه، مضيفًا أن العائلة لم تستخدم الفرن إطلاقًا منذ ذلك الحين.



وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين لا يعلمان تحديدًا كيف وصل الثعبان إلى داخل الفرن، وتعتقد الزوجة أنه كان حيًا في البداية، لكنه احترق حتى الموت داخل الفرن.



وقرر الزوجان الاستعانة بخبراء في التعامل مع الثعابين في محاولة لتبين كيف انتهى الحال بهذا الثعبان داخل فرن المطبخ، وكيف تسلل إلى المنزل في الأساس.