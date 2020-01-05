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فن

فيلم ‏Star Wars: Episode IX يحقق 851 مليون دولار أمريكي في أقل من شهر

الأحد 05/يناير/2020 - 11:17 ص
Star Wars: Episode
Star Wars: Episode IX
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شروق ابراهيم
حقق فيلم ‏Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker إيرادات بلغت ٨٥١ مليون دولار أمريكي حول العالم بعد طرحه ٢٠ ديسمبر الماضي بالسينمات الأمريكية والعالمية.

‏Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker هو الجزء التاسع واحدث جزء من سلسلة أفلام ستار ترك على سينما لايف وتبدأ حيث تستمر رحلة (ري) بين المجرات.

ويحاول الناجون من قوات المقاومة أن يواجهوا (النظام اﻷول) للمرة اﻷخيرة على أمل أن تكون هى المواجهة الحاسمة، مع محاولة الجميع للتصالح مع اﻵم الماضي.

الفيلم من تأليف جورج لوكاس ومن إخراج جيه جيه أبرامز، ويشارك في بطولته ديزي ريدلي، جون بويجا، كاري فيشر،مارك هاميل وادم دريفير.
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