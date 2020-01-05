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أخبار العالم

الجيش الأمريكي يؤكد وقوع هجوم إرهابي بقاعدة عسكرية في كينيا

الأحد 05/يناير/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد الجيش الأمريكي اليوم /الأحد/ وقوع هجوم إرهابي بقاعدة عسكرية في كينيا تضم بعض العسكريين الأمريكيين، وذلك دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى حول هذه الواقعة.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية أعنلت مسئوليتها عن هذا الهجوم الذي قالت السلطات الكينية إنه تم التصدي له وقتل أربعة مسلحين خلاله.

وكان الجيش الكيني أعلن - في وقت سابق - مقتل أربعة مسلحين في هجوم شنه متطرفون على قاعدة عسكرية تستخدم من قبل القوات الأمريكية والكينية.

يشار إلى أن حركة "الشباب" المسلحة تسهدف الأراضي الكينية بشكل دوري ، وذلك منذ أن أرسلت كينيا قوات عبر الحدود لقتال هؤلاء المتشددين في معقلهم بالصومال في أكتوبر 2011.
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