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تكنولوجيا

بهذه الطريقة.. الحكومة الأمريكية تمنع الصين من الاستفادة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

الأحد 05/يناير/2020 - 05:04 م
الحكومة الأمريكية
الحكومة الأمريكية ستمنع الصين من الاستفادة بتكنولوجيا الذكاء
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ندى على
كشفت وكالة رويترز أن الحكومة الأمريكية ستبدأ في سن مجموعة من القوانين لتقييد الصين ودول أخرى من استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى التى تقوم بتصنيعها الشركات التكنولوجية الأمريكية.

ومن المتوقع أن تبدأ وزارة التجارة الأمريكية مجموعة من القرارات المقيدة لشركات التكنولوجيا وذلك للحد من تصدير التكنولوجيا الأمريكية .

وسيكون على الشركات التكنولوجية الحصول على رخصة أولا قبل التصدير خاصة التكنولوجيا التى تستخدم في التصوير الفضائى.

وتعكس هذه القرارات قلق الحكومة الأمريكية من وقوع التكنولوجيا في أيدى الصين خاصة التكنولوجيا التى تساعد الطائرات الحربية والأقمار الصناعية في التحديد الدقيق للمواقع و كذلك التصوير الفضائى.

وتعمل القرارات على منع الاستفادة من التكنولوجيا التى تصنعها الشركات الأمريكية والتى تستفيد منها الدول المستوردة لها بشكل مباشر بالإضافة إلى الاستفادة الاقتصادية.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية في شهر مايو العام الماضى قد وضعت شركة هواوى الصينية على القائمة السوداء الخاصة بالتبادل التجاري.

واعتمدت الولايات المتحدة استراتيجيات لشل تقدم العملاق الصينى بعدما فشل وضع الشركة على القائمة السوداء، مما دفع الحكومة الأمريكية، في وقت سابق، إلى تقييد المبيعات الأمريكية إلى الشركة أو تصدير أى منتجات تستخدم التكنولوجيا الأمريكية.
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