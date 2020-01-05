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أخبار العالم

الجيش الليبي يتهم الميليشيات باستهداف الكلية العسكرية في طرابلس

الأحد 05/يناير/2020 - 12:47 م
الجيش الليبي يتهم
الجيش الليبي يتهم الميليشيات باستهداف الكلية العسكرية
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قسم الخارجي
اتهم خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، الميليشيات بالمسؤولية عن الهجوم على الكلية العسكرية بالهضبة في طرابلس، الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وقال المحجوب "كلما استهدف سلاح الجو موقعا معينا يكون مدروسا ومصورا تقوم المليشيات باستهداف موقع آخر يكون قريبا وذلك لاتهام الجيش بغية تشويه صورته"، وفقا لقناة "ليبيا".

وأكد المحجوب أن اللقطات التي نشرت للكلية العسكرية بعد استهدافها لا تظهر آثار حفر أو قصف طيران، وإنما تظهر شضايا لقذائف يمكن أن تكون هاون.

وأشار المسؤول الليبي إلى أن شهود عيان من المنطقة أكدوا خروج صواريخ من مشروع الهضبة الواقع تحت سيطرة المليشيات وسقوطها بمكان قريب بعد ثوان.

وقتل نحو 28 شخصًا جراء قصف مدفعي للمليشيات بقذيفة هاون على مبنى الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة جنوبي طرابلس.
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