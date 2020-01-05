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تعليم

3 ابتدائي.. توزيع أوراق امتحان نهاية العام بدلاً من نصف العام في مدارس بالمنصورة

الأحد 05/يناير/2020 - 12:40 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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همت الحسينى
فوجئ تلاميذ الصف الثالث الابتدائى في 5 مدارس بإدارة شرق المنصورة عقب توزيع أوراق امتحان الصف الثالث الابتدائى الفترة الأولى مادة التربية الدينية بأن الامتحان من منهج الترم الثانى.

أدى ذلك الى حالة من الارتباك بين  الطلاب وعلى الفور تم توزيع البديل على الطلاب وإعطاء وقت إضافى للطلبة وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية لاتخاذ اللازم.

وقرّر المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إحالة المسئولين عن واقعة توزيع امتحان نهاية العام لمادة التربية الدينية للصف الثالث الابتدائى بإدارة شرق المنصورة بدلاً من الفصل الدراسى الاول للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية .

يُذكر أن طلاب الصف الثالث الابتدائي يؤدون اليوم امتحان مادتى اللغة العربية والخط والتربية الدينية في حين يؤدى طلاب الصف الرابع مادتى الرياضيات والعلوم وطلاب الصف الخامس يؤدون مادة اللغة الأجنبية والدراسات الاجتماعية.
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