إيران تستدعي السفير السويسري بسبب تصريحات ترامب

استدعت إيران السفير السويسري لديها ي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "العدائية"، وفقًا للتلفزيون الإيراني.





وسلّمت طهران السفير السويسري رسالة احتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، بشكل مباشر عبر "تويتر"، مؤكدًا أن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيًا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكي أو من أصول أمريكية انتقامًا لمقتل قاسم سليماني.



