جريمة قتل في منزل نانسي عجرم .. تفاصيل

أعلنت وسائل إعلام لبنانية اليوم تعرض منزل الفنانة نانسى عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح.



وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام" أن هناك شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخلو غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر ان يواجه بنفس السلاح وقام بقتل السارق.



وتجري حاليًا بعض التحقيقات ومعاينة المنزل والأدلة الجنائية للوقوف على جميع تفاصيل الحادث.



يذكر أن نانسي عجرم تشارك حاليًا في برنامج "ذا فويس كيدز" مع محمد حماقي وعاصي الحلاني.