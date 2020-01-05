AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

متابعة تسخر من فستان رضوى الشربينى.. والأخيرة ترد: دى بروفة بس

الأحد 05/يناير/2020 - 02:07 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
Advertisements
حمادة خطاب
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها وهى ترتدى فستانًا جديدًا.

وعلقت مقدمة برنامج "هى وبس" على قناة سى بى سى سفرة، على الصورة قائلة: "وأنت بتعمل بروفه على فستان هتصممه".

ونالت صورة الإعلامية التى ظهرت فيها بفستان غير مكتمل التصميم إعجاب الكثيرين من المتابعين لها.

فيما علقت إحدى المتابعات على الصورة ساخرة "بتجنني بس الفستان بدو فستان"، وردت عليها رضوى قائلة: "مهو ده اللى بأقوله دى بروفه بس".

يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج «هي وبس» على قناة "سي بي سي سفرة" منذ فبراير 2017.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كبرت أوى.. شاهد| رضوى الشربيني بصحبة بنتها

شاهد | رضوى الشربيني تتألق بالأسود.. وتعلق: أنا أحبك

هنا الزاهد توجه رسالة لـ رضوى الشربينى.. والأخيرة ترد

رضوى الشربيني ساخرة: أنا بعمل إيه في ببجي

الشبشب اتقطع..بوست ساخر من رضوى الشربيني

بـ ماكياج صاخب.. شاهد لوك رضوى الشربيني

ترشيحاتنا

بعد وفاة عروسين بالمنوفية.. احذر 5 مخاطر لـ الدفاية الكهربائية

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق طنطا - قطور الدولي

تقرير مفصل عن مميزات وعيوب تويوتا كورولا toyota corolla 2020 وأسعارها بعد الخصم.. صور

مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة

ملامحها اتغيرت.. هجوم على Adele بعد خسارة وزنها

ذكرى ميلاد حاتم ذوالفقار.. قصة القبض عليه 3 مرات وعدد زيجاته ووفاته المأساوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اقتحام منزل نانسي عجرم وإصابتها.. 8 إجراءات للحماية من السرقة

طفلة عمرها 12 عامًا تنقذ شقيقها بعد تعرضه لمحاولة اختطاف.. شاهد

بعد مقتل السارق | شاهد الصور الأولى لإصابة نانسى عجرم واللص