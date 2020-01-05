متابعة تسخر من فستان رضوى الشربينى.. والأخيرة ترد: دى بروفة بس

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها وهى ترتدى فستانًا جديدًا.



وعلقت مقدمة برنامج "هى وبس" على قناة سى بى سى سفرة، على الصورة قائلة: "وأنت بتعمل بروفه على فستان هتصممه".



ونالت صورة الإعلامية التى ظهرت فيها بفستان غير مكتمل التصميم إعجاب الكثيرين من المتابعين لها.



فيما علقت إحدى المتابعات على الصورة ساخرة "بتجنني بس الفستان بدو فستان"، وردت عليها رضوى قائلة: "مهو ده اللى بأقوله دى بروفه بس".



يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج «هي وبس» على قناة "سي بي سي سفرة" منذ فبراير 2017.







