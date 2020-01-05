ضبط المتهمين بسرقة بترول من خط أنابيب أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين فى واقعة سرقة خط أنابيب مواد بترولية بأسيوط.



البداية عندما تبلغ لمركز شرطة أسيوط من (مسئول أمن إدارى بإحدى شركات أنابيب البترول بأسيوط) بانخفاض فى ضغط خط "السولار" الواصل من أسيوط إلى سوهاج ، واكتشافه وجود وصلة غير قانونية بإحدى الأراضى الزراعية (بعمق 2 متر) موصلة لمخزن ملك (مزارع – "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز) ، وما تبين من هروب (حارس خاص متعاقد مع الشركة- مقيم بذات الدائرة) ، والمعين على غرفة الغاز الرئيسية للشركة الملاصقة للمخزن.



أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط عن قيام الأول بارتكاب الواقعة بمعاونة الحارس المشار إليه.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم الاستيلاء على المواد البترولية.