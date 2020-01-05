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فن

زوجك بطل.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ نانسي عجرم بعد تعرض منزلها للسرقة

الأحد 05/يناير/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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منار نور
وجه إبراهيم سعيد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى الفنانة نانسي عجرم بعد تعرض منزلها للسطو من مسلح بمسدس، وقام بإبعاد 3 حراس شخصيين عن المنزل، بمجرد أن أشهر المسدس فى وجوههم.

وكتب إبراهيم سعيد على حسابه الشخصي على تويتر: "زوجها بطل دافع عن أهل بيته وأولاده واستغرب جدا من توقيفه من قبل الحكومه اللبنانية سارق ويعتدي على أولادي ومنزلي بالسلاح اكيد هدافع عن نفسي مش هعزمه على العشا يعني #نانسي_عجرم".

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية اليوم تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن هناك شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة، وكان يرغب في دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجهه بنفس السلاح وقام بقتل السارق.

وتجري حاليًا بعض التحقيقات ومعاينة المنزل والأدلة الجنائية للوقوف على جميع تفاصيل الحادث.

يذكر أن نانسي عجرم تشارك حاليًا في برنامج "ذا فويس كيدز" مع محمد حماقي وعاصي الحلاني.

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