أول تعليق من مدير أعمال نانسى عجرم بعد اقتحام منزلها وقتل السارق

كشف جيجى لامار مدير أعمال الفنانة نانسى عجرم عن حالتها النفسية وإصابتها الطفيفة بعد تعرض منزلها إلى عملية سرقة وقتل السارق على يد زوجها.



وقال جيجى لامار على mtv اللبنانية إن نانسى عجرم بحالة جيدة حاليا وتحاول أن تتماسك بعد الأزمة التى تعرضت لها بسرقة منزلها.



وأضاف قائلا: "إنها أصيبت بجراح طفيفة وعائلتها وبناتها بخير ولم يصبهم أى ضرر.



وأعلنت وسائل إعلام لبنانية اليوم تعرض منزل الفنانة نانسى عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح، وفيما يلي نرصد تفاصيل اقتحام منزل نانسي عجرم في لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن هناك شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجهه بنفس السلاح وقام بقتل السارق.

