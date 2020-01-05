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أخبار العالم

إيران تكشف عن أمر وحيد يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب مع أمريكا

الأحد 05/يناير/2020 - 02:37 م
قاسم سليماني - المرشد
قاسم سليماني - المرشد الإيراني علي خامنئي
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رحيم يسري
في حوار مع شبكة "سي ان ان" الأمريكية قال حسن دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران، إن رد بلاده على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، سيكون "عسكريا بالتأكيد وأنه سيكون ضد مواقع عسكرية".

وتابع مستشار المرشد علي خامنئي قائلا "دعني أقول لك أمرا واحدا.. قيادتنا أعلنت رسميا أننا لم نسع أبدا للحرب ولن نسعى لها، الأمريكيون هم من بدأوا الحرب وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم".

وأضاف "الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها.. وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى تجديد الدورة".

وعلق المسؤول الإيراني على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إنها "سخيفة وغريبة"، مشيرا إلى أن ترامب "لا يعرف القانون الدولي ولا يعترف بقوانين الأمم المتحدة"، وذلك بشأن التغريدة التي تحدث خلالها الرئيس الأمريكي عن تحديد 52 هدفا في إيران إن أقدمت طهران على أي عمل ضد أمريكيين أو مصالح أمريكية.

يأتي ذلك عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني اللواء، قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضي، بصاروخ أطلقه الجيش الأمريكي على سيارته، على طريق مطار بغداد الدولي.
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