حبس سايس بدون ترخيص في التعدي على قائدة سيارة ميني باص

قررت جهات التحقيق المختصة حبس سايس بدون ترخيص لاتهامه بالتعدي على قائدة سيارة ميني باص وإحداث تلفيات بالزجاج الجانبى.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بمزاولة مهنة "سايس- بدون ترخيص" والتعدى على قائد سيارة "مينى باص" وإحداث تلفيات بالزجاج الجانبى لسيارته حال إعتراضه على دفع مبلغ مالى بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.