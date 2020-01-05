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فن

منى زكي تتعرض للضرب والخطف في الصندوق الأسود.. تفاصيل بالفيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 03:49 م
مني زكي
مني زكي
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شيرى نبيل
نشرت النجمة مني زكي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" برومو فيلم "الصندوق الأسود".

وأوضح برومو الفيلم، أن منى زكي ستتعرض خلال الأحداث للخطف، والضرب، وظهرت في عدة مشاهد وهي مقيدة، ووجهها مغطى بالدماء.

وعلقت على الفيديو الذي نشرته معربة عن سعادتها بطرح البرومو، حيث كتبت: "مبسوطة جدًا إني بشارك معاكوا أول إعلان تشويقي لفيلم الصندوق الأسود".

فيلم "الصندوق الأسود" من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر.
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