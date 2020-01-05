محافظة مطروح تزف بشرى سارة للأهالي بخصوص أسطوانات الغاز

بدأت محافظة مطروح اتخاذ إجراءات فورية لحل أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز والتي بدأت الأسبوع الماضي.





قامت مديرية تموين مطروح بتوزيع 3055 أسطوانة بوتاجاز اليوم الأحد بمدينة مرسى مطروح و950 أسطوانة بمدينة الضبعة .





وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار المتابعة لتوافر أسطوانات الغاز للمواطنين والإشراف على عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز بجميع المناطق بالمحافظة من خلال مجموعات عمل من مفتشي إدارة الرقابة التموينية وإدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين مطروح بالاشتراك مع قسم مباحث التموين للحيلولة دون وقوع أي مخالفات و تلافي أي عمليات تجميع للأسطوانات للإتجار بها في السوق السوداء .





أكد حسن كمال الشيباني وكيل مديرية تموين مطروح والقائم بأعمال مدير المديرية أنه تم متابعة توزيع 3055 أسطوانة بوتاجاز على المواطنين بمدينة مرسى مطروح موزعة على عدة مناطق منها منطقة الشواعر والزاوية والرأس (طريق القصر) 180 أسطوانة، والقصر والزيتون 200 أسطوانة، والإمام مالك وعلم الروم 80 أسطوانة.

كما شملت مكتب التموين أمام السكة الحديد 230 أسطوانة، وأمام مكتب تموين الكيلو 4 بعدد 80 أسطوانة، ومينا حشيش وأولاد شرقاوي 80 أسطوانة، وعزبة العجارمة 80 أسطوانة ، وأمام مستودع الكيلو 7 بعدد 265 أسطوانة ، وسملا و الجراولة 80 أسطوانة ، وشارع عمر دارة 80 أسطوانة، ومستودع محمد عامر بطريق السلوم 850 أسطوانة، ومستودع عبد العزيز عبد القادر 850 أسطوانة.

وأكد اللواء هانى يوسف رئيس مدينة الضبعة أنه تم الاشراف على توزيع 950 أسطوانة بوتاجاز للاهالى.