AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تحويل جثث ضحايا مذبحة كفر الدوار للطب الشرعي

الأحد 05/يناير/2020 - 06:37 م
شعار النيابة
شعار النيابة
Advertisements
جمالات الدمنهوري
قرر فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمى، رئيس نيابة مركز كفر الدوار وبإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، تحويل ضحايا عزبة " شيخ على "، للطب الشرعي بدمنهور، لبيان سبب الوفاة وموعد وقوع الحادث.

وكانت المعاينة الأولية لضحايا حادث مذبحة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، كشفت عن وجود جرح قطعي برقبة المجني عليه " ح.س.أ" 39 عامًا، أثناء الفحص والمعاينة الاجهزة الأمنية ووجود طعنات متفرقة بأنحاء الجسم بباقي الضحايا، بالإضافة لوجود حريق بالجثث.

وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمى، رئيس نيابة مركز كفر الدوار وبإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، لموقع حادث العثور على 7 جثث من عائلة واحدة بمنزل بقرية " على "، صباح اليوم الأحد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة على التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وانتقل على الفور قيادات المديرية، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة" ح.س.أ" 39 عامًا، وزوجته "ر.م.ش"، وأنجاله"ع، م" ،ع،م"، وزينب.م.ع" 67 عامًا، والدة المجني عليه الأول.

وعلي الفور وجه اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم كلا من العقيد عبد القوي عمرو، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار والرائد محمود قاسي، رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، وبإشراف العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى حادث إيتاى البارود.. إجراء تحليل D N A لـ 5 جثث مجهولة الهوية وتحقيقات موسعة فى الواقعة

حدث فى البحيرة.. عامل يقتل زوجته بسبب مصروف البيت

مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على 7 جثث من أسرة واحدة بكفر الدوار

انتقال فريق من النيابة والأدلة الجنائية لمعاينة الجثث المذبوحة بكفر الدوار.. صور

ننشر التقرير الطبى لضحايا حادث كفر الدوار

مقتل 7 من عائلة واحدة.. فريق من النيابة يعاين مسرح جريمة كفر الدوار

ترشيحاتنا

ذبحوا عمي وحرقوا ولاده.. ابن شقيق ضحية مذبحة كفر الدوار يكشف تفاصيل جديدة..صور

حسام حسن خارج الحسابات.. 5 أساطير مصرية فى حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

بسبب زوج نانسي عجرم .. إليسا تشن هجوما عنيفا على متابعيها فى تويتر

تغييرات بالجملة.. تشكيل غريب لـ الزمالك أمام طنطا

تركي آل الشيخ يثير الجدل بمفاجأة غامضة

مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام إف سي مصر.. اعرف التشكيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

10 صور من أولى حلقات the Voice Kids بمشاركة نانسى عجرم

شاب متهور يطلق النار على خطيبته بعد أيام من طلب يدها.. تفاصيل