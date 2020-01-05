إحالة أوراق قاتلة الطفلتين شروق وشهد في نجع حمادي إلى المفتي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، مساء الأحد، بإحالة أوراق المتهمة بذبح الطفلتين "شروق" و"شهد" إلى فضيلة المفتي.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، و عضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، و حسني محمد مهاب، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، و محمد وزيري ، و أسامة الأمير.





ترجع وقائع القضية لشهر بناير 2017 عندما تلقت أجهزة الأمن، إخطارًا بالعثور على جثتى الطفلتين شروق ربيع محمد علي 5 أعوام وشهد صلاح علي الدين 12 عامًا، مذبوحتين بمنطقة الشادر بنجع حمادي والأخرى في ترعة "الفؤادية" بأبوتشت.





وتبين من تحريات المباحث أن منال.م.ح 35 عامًا زوجة أب المجني عليها "شهد" وراء ارتكاب الحادث بعد أن استدرجت الطفلتين أثناء مقابلتهن بمنطقة الساحل بنجع حمادي، وقامت بذبحهن، و وضعت جثة "شروق" داخل تروسيكل وألقتها بجوار مجمع المواقف بمنطقة الشادر ، وألقت بجثة شهد في ترعة الفؤادية بمركز أبوتشت، لوجود خلافات زوجية بين المتهمة و طليقة زوجها، وراء ارتكابها للجريمة.



