الأهلي يتقدم على نادي مصر 1 - 0 في الشوط الأول ..فيديو

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين الاهلي ونادي مصر بتقدم الأحمر بهدف دون رد، التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي،ـ ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.



سقط محمد مجدي أفشة في الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد تدخل عنيف من لاعب نادي مصر، وتعرض لإصابة بسيطة، لم تستوقف استمراره في اللعب.



شن الأهلي في بداية المباراة سلسلة من الهجامت التي حصرت فريق نادي مصر في منطقة جزائهم، ولم يتمكنوا ان يتخطوا منتصف ملعب الأهلي حتى الدقيقة السادسة من عمر المباراة.



وسجل نادي مصر أول ظهور له في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، حيث وصل الى منطقة جزاء الأهلي وحصل على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة، سددها شريف أشرف لاعب اف سي ولكن ارتطمت بالحائط البشري ووصلت بين يدي الشناوي بسهولة.



وتألق محمد الشناوي وحرم نادي مصر من التقدم على الأهلي في الدقيقة 10 من عمر المباراة، بعد تمريرة اخترقت دفاعات الأهلي، وانفرد بها اسلام صلاح مهاجم نادي مصر ولكن الشناوي كان لها بالمرصاد.



وأهدر عمرو السوليه لاعب الأهلي هدية من علي معلول الذي مرر له كرة بالمقاس على رأسة أمام مرمى نادي مصر ولكن سددها السولية بطريقة دفاعية خارج مرمى عصام ثروت حارس نادي مصر.



وسيطر الأهلي على مجريات المباراة وبدأت الكرة تنتقل بين أقدام الأهلي، وارتكزت دفاعات نادي مصر للتصدي لأي كرة مباغتة ومنع الأهلي من تحقيق هدف التقدم.



وحاول اليو ديانج لاعب الأهلي ان يجد حلًا فرديًا، وسدد كرة صاروخية في الدقيقة 16 من عمر المباراة ولكن ارتفعت عن المرمى ولم تترجم لهدف تقدم.



واستحوذ نادي مصر على الكرة بعد وقت طويل من سيطرة أهلاوية، واتجه الى منطقة جزاء الأحمر في هجمة منظمة، ولكن تشكل خطورة على محمد الشناوي.



واستطاع الاهلي في هجمة منظمة وكرة مباغته تسجيل الهدف الأول في شباك نادي مصر.



سجل جونيور اجاي الهدف عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 22 من عمر المباراة، ويعتبر هذا هدفه الثالث لاجاي في بطولة الدوري الممتاز.



وبدأ الأهلي في فرض السيطرة على نادي مصر بعد تسجيل الهدف الأول، أكثر من بداية المباراة، وتراجع نادي مصر بالكامل في منتصف ملعبه للحد من خطورة الأهلي.



واستمر الأهلي في شن هجوم على نادي مصر، ولكن دفاعات مصر كانت قوية بما يكفي لمنع الأهلي من اختراق الأهلي وتسجيل هدف آخر.



وأهدر مروان محسن لاعب الأهلي انفراد بطريقة غريبة في الدقيقة 35 من عمر المباراة، حيث أهداه لاعب النجوم هدية أمام مرمى فريقه، ولكن توقف مروان محسن ولم يستطيع أن يسددها او يمررها حتى اعترضه مدافع نادي مصر واقتنص الكرة.



وانتزع اليو ديانج اهات الجماهير المتواجدة في مدرجات استاد القاهرة الدولي، في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعد أن سدد كرة قوية بباطن قدمه من على بعد 40ياردة، ولامست الشبكة من الخارج، ولم تسكن الشباك.



وأهدى مروان محسن هدية لجونيور اجاي في الدقيقة 44 وسددها اجاي على الطاير ولكن لم تترجم الى هدف ثاني للأهلي.



واحتسب حكم المباراة دقيقة وقت محتسب بدل من ضائع في الشوط الأول، وأنهى الأهلي الشوط بالتقدم بهدف دون رد جاء الهدف عن طريق جونيور اجاي.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف -رامي ربيعه - محمد هاني.

خط الوسط: جونيور أجايي - عمرو السولية - أليو ديانج- محمد مجدي أفشة - جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم :مروان محسن.



بينما دخل نادي مصر بهذا التشكيل:

عصام ثروت، أحمد أوكا، محمود شبانة، شريف أشرف، علاء عطا، أحمد يوسف، محمود توبة، محمود إسماعيل "رامبو"، أحمد الشيخ، محمد جمال تريكة، إسلام صالح.

