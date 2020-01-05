احذر.. الملح الصيني يسبب في كوارث صحية أبرزها الفشل الكلوي

هناك الكثير من الأضرار للملح الصيني حسب بعض الدراسات على موقع "health line" ، يتم استخدام الملح الصيني في الطهي ويدخل في إعداد الكثير من النودلز الصناعية، على الرغم أنه من المؤكد أنّ الإكثار من تناول الملح الصيني يضر بالجسم ، ومن أبرز أضرار الملح الصيني:





- صداعًا، وتورمًا في الوجه، وعرقًا وحرقةً حول الفم، وألمًا في الصدر ولكن هذه الآلام تزول بعد فترةٍ من الوقت.

- بفضل طعمه الرائع وتحسينه للطعام بشكلٍ فارق، يلجأ العديد من الناس إلى الإكثار منه في الطعام، وهذا ما يسبب زيادةً في الضغط.

- قد يسبب تلفًا في خلايا الدماغ.

- يسبب فشلًا كلويًا بنسبةٍ عاليةٍ.

- يحتوي الملح الصيني على عنصر الألمنيوم؛ الذي يتحلل في الماء مما قد يُسبب تهيج الجلد أو العين أو الجهاز الهضمي مُسببًا الغثيان و الإسهال، كذلك أبخرته تُسبّب تهيّج الجهاز التنفسي.

- يسبب خللًا في التعلم عند الأطفال بسبب نسبة الألمنيوم الموجودة فيه.

- يؤثر على الجهاز العصبيّ، ومن مسبّبات مرض الزهايمر الذي أصبح منتشرًا كثيرًا.

- يؤدّي إلى ظهور بعض الغدد أسفل الحلق.