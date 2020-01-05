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مرأة

احذر.. الملح الصيني يسبب في كوارث صحية أبرزها الفشل الكلوي

الأحد 05/يناير/2020 - 11:31 م
احذر .. الملح الصيني
احذر .. الملح الصيني يتسبب في كوارث صحية
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رضوى حسام
هناك الكثير من الأضرار للملح الصيني حسب بعض الدراسات على موقع "health line" ، يتم استخدام الملح الصيني في الطهي ويدخل في إعداد الكثير من النودلز الصناعية، على الرغم أنه من المؤكد أنّ الإكثار من تناول الملح الصيني يضر بالجسم ، ومن أبرز أضرار الملح الصيني: 

- صداعًا، وتورمًا في الوجه، وعرقًا وحرقةً حول الفم، وألمًا في الصدر ولكن هذه الآلام تزول بعد فترةٍ من الوقت. 
- بفضل طعمه الرائع وتحسينه للطعام بشكلٍ فارق، يلجأ العديد من الناس إلى الإكثار منه في الطعام، وهذا ما يسبب زيادةً في الضغط. 
- قد يسبب تلفًا في خلايا الدماغ. 
- يسبب فشلًا كلويًا بنسبةٍ عاليةٍ. 
- يحتوي الملح الصيني على عنصر الألمنيوم؛ الذي يتحلل في الماء مما قد يُسبب تهيج الجلد أو العين أو الجهاز الهضمي مُسببًا الغثيان و الإسهال، كذلك أبخرته تُسبّب تهيّج الجهاز التنفسي. 
- يسبب خللًا في التعلم عند الأطفال بسبب نسبة الألمنيوم الموجودة فيه. 
- يؤثر على الجهاز العصبيّ، ومن مسبّبات مرض الزهايمر الذي أصبح منتشرًا كثيرًا.
- يؤدّي إلى ظهور بعض الغدد أسفل الحلق. 
- يعمل اضطراباتٍ في الغدة الدرقية خصوصًا عند النساء. يسبب فرطًا في الحركة عند الأطفال.
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