مروان محسن يخرج من الملعب محمولا بعد تعرضه للإصابة .. فيديو

تعرض مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الى اصابة قوية خلال مشاركته في المباراة أمام نادي مصر، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 12.



واجه الأهلي نادي مصر على ملعب استاد القاهرة الدولي.



في الدقيقة 76 من عمر المباراة طالب مروان محسن التبديل بسبب شعوره بآلام في وجه القدم، وبالفعل أجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التبديل وسجل بهذا التبديل محمود عبد المنعم كهربا الظهور الأول له بقميص الأحمر.



جدير بالذكر أن مروان محسن سجل هدفين في المباراة في دقيقتين متتاليتين اسيست محمد مجدى أفشة.



وفاز الأهلي على منافسه نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وارتفع رصيده الى 30 نقطة وواصل تصدر المركز الاول في ترتيب الدوري الممتاز.