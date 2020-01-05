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رياضة

ترتيب الدوري المصري .. الأهلي يواصل تصدره والزمالك يصعد لـ المركز الثالث

الأحد 05/يناير/2020 - 09:39 م
الدوري المصري
الدوري المصري
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عمرو ابوبكر
انتهت مباريات اليوم من الدوري الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز، بتعادل المقاولون مع مصر المقاصة، وفوز الزمالك على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، والأهلي يفوز على نادي مصر بثلاثية مقابل هدف واحد.

وحافظ الأهلي على تصدره المشهد والترتيب العام للدوري الممتاز، بينما ارتفع الزمالك الى 21 نقطة واحتل المركز الثالث متفوقًا على الاتحاد السكندري.

واليكم ترتيب الدوري الممتاز:

- الأهلي يتصدر برصيد 30 نقطة.
- المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.
- الزمالك في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.
- الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.
- سموحة في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.
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