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أحمد موسى يدعم نانسي عجرم: ساندت بلدى وقت المحنة ..فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى الفنانة نانسى عجرم بعد تعرض منزلها للسطو، قائلا: "نساند نانسى لأنها فى محنة وأيضا لأنها ساندت بلدى وقت المنحة".

وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "الفنانة الرائعة نانسي عجرم حمد الله على سلامتك وكل عائلتك، من قيام اللص المسلح والملثم بمحاولة الخطف والسرقة داخل بيتكم وتهديد الحراس بالقتل، لكن شجاعة زوجك والتصدي والدفاع الشرعي بقتل المسلح منعت الجريمة التي دبر لها القتيل".

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية اليوم تعرض منزل الفنانة نانسى عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام" أن هناك شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجه بنفس السلاح وقام بقتل السارق.
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