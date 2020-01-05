تحدوا برودة الطقس.. سعوديون يشاركون في فاعلية The beach البحرية

شهد شاطئ الكورنيش الجنوبي بالمملكة العربية السعودية توافد مئات الزوار من أهالي منطقة جازان وزوارها؛ للاستمتاع بفعالية The beach البحرية التي انطلقت اليوم الأحد ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي 2020 علي الرغم من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.



جذبت الفعاليات البحرية أهالي وزوار جازان؛ لأنها تتيح للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ والبحر من خلال العديد من الأنشطة التي تُقام للمرة الأولى في المنطقة.



وتتضمن الفعاليات منطقة الألعاب، ومواقع الجلسات البحرية، وموقع الاستعراضات الفنية المصاحبة للسباقات البحرية حيث بدأت في استقبال زوار المهرجان الشتوي يوميًّا ابتداء من الساعة الثانية ظُهرا حتى الثامنة مساء.



يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية قد حذرت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم من تكون للسحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، تبوك) .



وتوقعت الهيئة في بيان لها اليوم أن تمتد السحب إلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.. في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها