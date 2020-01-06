حنين.. ديوان الشعر الرابع للصحفية سمية عبد المنعم بمعرض الكتاب

صدر مؤخرا للقاصة والشاعرة والصحفية سمية عبد المنعم، ديوان شعر بالعامية المصرية، بعنوان "حنين"، عن دار "المثقفون العرب" للنشر والتوزيع، ويشارك الديوان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنطلق فعالياته الشهر الجاري.



يعد الديوان هو الإصدار الرابع للكاتبة ويحتوي على 25 قصيدة بالعامية، تنتمي أغلبها للشعر الغنائي العامي، وترصد العديد من المشاعر الإنسانية.



سمية عبد المنعم صحفية وكاتبة مصرية، تعمل بجريدة الوفد الورقية، ورئيس قسم الفكر والإبداع بموقع الوفد الإلكتروني سابقا، عضو نقابة الصحفيين المصريين، وعضو اتحاد كتاب مصر.



تكتب سمية القصة القصيرة وشعر العامية؛ ولها ثلاثة إصدارات سابقة، هي مجموعتان قصصيتان " جنون الحب" عن دار كتبخانة عام 2016 ، ومجموعة " رغبة" ، وصدرت عن دار نشر المكتبة العربية للنشر والتوزيع، كما صدر لها ديوان شعر بالعامية بعنوان " شبابيك " عن دار المكتبة العربية،2019.



وفى ديوان "حنين" تكتب سمية:



أنا شوفت فيك

كل السنين المغلوبين

هجر وألم



ولمحت ف عيونك مزار

للمنتهى والمستحيل

وسقيت ضلوع البعد

أشواق الأمل

نورت شمعة ف ضلمتك

ومسحت بدموعي ضريح الذكريات

يمكن أبات

ليلة في حضن الامنيات

من غير دموع

لكن صحيت على ثورتك

فجأة اتملت سكك الأمان

بسنين غياب

واحتل قلبي في البعاد

أشباه بشر

ولقيتني بعد الممكنات

بكتب ضياع