لحظات وصول تشارليز ثيرون حفل جولدن جلوب الـ77.. صور

تألقت النجمة العالمية تشارليز ثيرون في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب في نسخته ال٧٧ ،المقام الان في مسرح دولبي بمدينة هوليوود.



وأطلت تشارلز ثيرون بفستان من اللون الابيض والاسود طويل مع مكياج الجريء.



وتنافس تشارليز ثيرون في جولدن جلوب على جائزة افضل ممثلة درامية عن فيلمها bombshell.



ويشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون، سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.



ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، وسيتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.