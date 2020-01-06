AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لحظات وصول تشارليز ثيرون حفل جولدن جلوب الـ77.. صور

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:05 ص
تشارليز ثيرون
تشارليز ثيرون
Advertisements
شروق ابراهيم
تألقت النجمة العالمية تشارليز ثيرون في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب في نسخته ال٧٧ ،المقام الان في مسرح دولبي بمدينة هوليوود.

وأطلت تشارلز ثيرون بفستان من اللون الابيض والاسود طويل مع مكياج الجريء.

وتنافس تشارليز ثيرون في جولدن جلوب على جائزة افضل ممثلة درامية عن فيلمها bombshell.

ويشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون، سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، وسيتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشارليز ثيرون تخطف الأنظار خلال الترويج لفيلمها الجديد Bombshell في لندن ..صور

بإطلالة جريئة .. تشارليز ثيرون تخطف الأنظار من نيكول كيدمان في العرض الخاص لـ Bombshell

بالأسماء .. مقدمو حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ77

سكارليت جوهانسن بجانب جيمس بوند فى حفل جولدن جلوب المقبل

مارجوت روبي ونجم Game of thrones ينضمون لمقدمي حفل جولدن جلوب

كل ما تريد معرفته عن حفل جولدن جلوب الـ 77

ترشيحاتنا

بعد أنباء هروبه.. فرجاني ساسي يعلق على فوز الزمالك على طنطا ..شاهد

مفاجأة.. النادي الأهلي ينسحب من صفقة اليكي.. وهذا تعليق فايلر

خالد الغندور يعلق مستوي الزمالك أمام طنطا على شماعة التحكيم.. تفاصيل

شاهد.. تعليق محمود كهربا بعد مشاركته الأولى مع الأهلي

أخبار الرياضة| محمد صلاح يغيب عن حفل جوائز الأفضل في أفريقيا.. تركي آل الشيخ يتحمل صفقة السومة لـ الأهلي

اخبار نادي الزمالك اليوم.. ريمونتادا على طنطا.. خالد الغندور ينفعل ويعلق سوء الأداء على شماعة التحكيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات وصول تشارليز ثيرون حفل جولدن جلوب الـ77.. صور

توقف عن تناولها فورا.. حقائق صادمة عن الشاورما المباعة بالأسواق

حبا وعرفانا لـ "أم الدنيا".. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة