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فن

شاهد.. ليوناردو دي كابريو في حفل جولدن جلوب الـ77

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:17 ص
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
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شروق ابراهيم
وصل منذ قليل النجم العالمي ليوناردو دي كابريو للنسخة الـ77 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب حيث ينافس على جائزة افضل ممثل درامي عن فيلمه once upon a time in Hollywood.

يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون، وأيضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.

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