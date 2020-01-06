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محافظات

غلق 5 مراكز طبية في الأقصر مخالفة للاشتراطات الصحية..صور

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:50 ص
غلق 5 مراكز طبية
غلق 5 مراكز طبية في الأقصر
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شمس يونس
شنت الإدارة العامة للعلاج الحر والتراخيص بمديرية الشئون الصحية بالأقصر بقيادة الدكتورة نهال مصطفي مديرة إدارة العلاج الحر بصحة الأقصر، حملة مكبرة على المراكز الطبية والمعامل وعيادات الأطباء الخاصة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط والتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة المفروضة من قبل الوزارة والتي تهدف للحفاظ على حياة المرضى.

ياتى ذلك في إطار تحقيق الانضباط بالمنظومة الصحية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الرقابة على المؤسسات الطبية والعلاجية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن غلق عدد 5 مراكز طبية و10 عيادات خاصة و5 معامل وذلك لعدم مطابقة هذه المراكز للاشتراطات الصحية التي أقرتها الوزارة لتحسين مستوي الخدمات العلاجية للمرضي داخل المؤسسات الطبية الخاصة .
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