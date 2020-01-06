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أخبار العالم

بعد مقتل قاسم سليماني.. بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حذرت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الاثنين، رعاياها من السفر إلى تركيا خاصة المناطق القريبة من الحدود السورية التركية، وذلك في ظل التوترات الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الضربة الجوية الأمريكية التي أسفرت، يوم الجمعة الماضية، عن مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: " في أعقاب مقتل قاسم سليماني، يرجى عدم السفر في الوقت الراهن إلى الأراضي التركية خاصة في المناطق التي تقع على نطاق 10 كيلومترات من الحدود السورية التركية، كما نطالب المواطنين البريطانيين المتواجدين هناك بتوخي الحذر ومتابعة آخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني".

وقتل سليماني، ونائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، فجر الجمعة، إثر قصف جوي أمريكي استهدفت سيارتين على طريق مطار بغداد.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، بضرب 52 موقعًا إيرانيًا بقوة إذا هاجمت إيران أمريكيين أو مصالح أمريكية.، فيما توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بانتقام قاس لمقتل سليماني.
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