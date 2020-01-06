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اقتصاد

محافظ السويس يوقع بروتوكول تعاون لتطوير 15 منطقة عشوائية

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم


وقع اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بروتوكول تعاون، لتطوير ١٥ منطقة غير مخططة (أبوعوف - البراجيلى - السادات - الفرز - النواة - عرب المعمل - كفر أحمد عبده - كفر العرب - كفر النجار - كفر حودة - كفر سليم - كفر شارل - كفر عقدة - كفر فؤاد وتل القلزم - كفر كامل)، وتقع تلك المناطق بأحياء (الأربعين، وفيصل، وعتاقة، والسويس)، وذلك طبقًا لأولويات محافظة السويس.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن التطوير يشمل، تمهيد وإعادة تأهيل الطرق، وشبكة الصرف الصحى، بجانب تنفيذ أعمال الكهرباء والإنارة، بتكلفة حوالى ١٢١ مليون جنيه.

وأكد المهندس خالد صديق، حرص الصندوق فى هذه المرحلة، على التعاون مع معظم محافظات الجمهورية، لتحسين الحالة العمرانية، وتطوير شبكات المرافق، وتحسين الخدمات، مما يؤدى إلى زيادة إحساس المواطن بالرضا، ورفع شعوره بجودة الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة السويس هى خامس محافظة، حتى الآن، توقع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، لتطوير المناطق غير المخططة، حيث سبق توقيع اتفاقيات تعاون مع محافظات (الدقهلية -
الوادي الجديد – الإسكندرية – الجيزة).
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