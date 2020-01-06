بعد اقتحام منزلها .. فيديو جديد لـ نانسى عجرم





كشفت الفنانة نانسى عجرم عن حالتها الصحية بعد اقتحام سارق سورى لمنزلها بالامس، والذى قتله زوجها الدكتور فادى الهاشم بعد ان تبادلا سويا اطلاق الرصاص.وقالت نانسى عجرم لقناة LBC : انها بصحة جيدة الان ولم يصبها اى مكروه ولكنها عاشت ليلة عصيبة والاهم بالنسبة لها ان عائلتها وبناتها بخير وكذلك زوجها".وأضافت نانسى عجرم قائلة : "لم استطع الحديث حاليا ولكن اشكر كل من ساندنى ووقف بجوارى من الفنانين والاقارب واحتاج فى الفترة الحالية الهدوء والراحلة وربما يمكن أن اتحدث بعد ذلك عن الواقعة".وكان فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم قد كشف عن تفاصيل واقعة اقتحام شاب سورى لمنزله وتهديده بالسلاح.وقال فادى الهاشم خلال التحقيق معه من خلال فيديو يوضح تحركات وتهديد السارق، إن اللص تسلل إلى المنزل وحاول سرقة بعض الأشياء وحاول إيقافه.وأضاف فادى الهاشم، عندما واجهته قام بتهديدي ورفع السلاح وحاولت إبعاده، إلا أنه أصر على ابتزازي وقمت بمنحه بعضا من المال، وكان يرغب فى سرقة المجوهرات والذهب إلا أنني رفضت.وأوضح فادى الهاشم أن اللص قرر أن يقتحم غرفة الأطفال وفى هذه اللحظة شعرت بحالة من الجنون، وهو ما دفعنى إلى الانقضاض عليه وإطلاق الرصاص باتجاهه بعد أن هددني بقتل بناتي.